Lago d’Iseo, trekking tra i sentieri in un’app con Visit Lake Iseo

(red.) A partire da questa fine di marzo gli appassionati di trekking che camminano lungo il lago d’Iseo possono fare affidamento a un sito internet e, in mobilità, a un’applicazione per cellulare, per percorrere al momento venti sentieri tutti tracciati e con tanto di mappe tridimensionali. E’ il progetto sviluppato dal consorzio Visit Lake Iseo con l’azienda tedesca Outdooractive e le due Comunità montane del Sebino Bresciano e dei Laghi Bergamaschi.

L’iniziativa è stata presentata dal presidente del consorzio Riccardo Venchiarutti e prevede documenti in lingua italiana, inglese e tedesca anche per favorire i turisti stranieri. Per mettersi all’opera ci si può organizzare sul sito internet e scaricando l’applicazione gratuita Outdooractive. Tra i quaranta itinerari proposti, al momento sono venti quelli disponibili e tracciati. La collaborazione proseguirà anche con altre attività sportive.