Roccafranca, operaio arrotonda con la serra di marijuana: in manette

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 30 marzo un operaio di 35 anni residente a Roccafranca, nel bresciano, è stato arrestato e condannato per aver allestito, nella propria abitazione, una serra in cui coltivava marijuana. Il giovane, che già in passato era finito nei guai per lo stesso motivo, ha dato il via ad alcune voci in paese sulla presenza di quella coltivazione stupefacente.

Quindi, i carabinieri della stazione di Rudiano hanno raggiunto la sua casa per verificare le segnalazioni e scoperto una ventina di piante alimentate tra illuminazione ed irrigazione. Ma c’erano anche altri dieci grammi della stessa sostanza e probabilmente pronti per essere spacciati. Dopo le manette, anche il giudice nel processo per direttissima ha convalidato l’arresto.