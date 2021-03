Iseo, annuncia su Fb di volersi suicidare: carabinieri lo salvano

(red.) Ieri mattina, lunedì 29 marzo, a Iseo, nel bresciano, un uomo di 60 anni è stato salvato dai carabinieri dopo aver postato su Facebook un messaggio in cui annunciava di volersi suicidare. Per fortuna in qualche modo quel contenuto è stato segnalato in tempo proprio ai militari che hanno raggiunto l’abitazione interessata.

L’uomo aveva deciso di chiudersi in casa e si era anche procurato dei tagli alle braccia. Ma le forze dell’ordine sono riuscito a raggiungerlo e non senza fatica, arrivando persino allo scontro fisico a causa del delirio, lo hanno bloccato. L’uomo è stato poi affidato ai sanitari e non è escluso che quell’attacco sia riconducibile a una situazione di fragilità aggravata dal periodo di pandemia.