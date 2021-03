Pescatore senza licenza e cacciatore multati sul Garda e in Franciacorta

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 28 marzo, a San Felice del Benaco e in Franciacorta, nel bresciano sono stati sanzionati un pescatore senza licenza e un cacciatore che stava allenando il proprio cane in un periodo che non è da stagione venatoria. A scoprire i due comportamenti con cui sono state infrante le leggi conosciute sono state le guardie di Arci Pesca Brescia e altre volontarie.

Sull’alto lago di Garda, a San Felice del Benaco, è stato scoperto alle prese con l’attività di pesca un 51enne di Manerba. Peccato che non avesse la licenza per farlo e quindi è stato sanzionato con 100 euro. In Franciacorta, invece, è incappato nella rete dei controlli un 40enne di Erbusco che stava allenando il proprio cane nella caccia alla selvaggina. Per lui è scattata una multa di 50 euro.