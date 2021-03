Rovato, pirata della strada denunciato a un mese dall’investimento

(red.) Nei giorni precedenti a sabato 27 marzo un uomo di 61 anni residente a Palazzolo è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo aver investito, lo scorso 26 febbraio, un 70enne a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano. L’incidente era avvenuto in via Franciacorta quando l’investitore aveva urtato il pensionato facendolo finire a terra, ma senza fermarsi per prestargli soccorso.

La vittima, che aveva riportato ferite a una gamba, aveva avuto bisogno di essere medicato e incassando una prognosi di tre settimane. A distanza di un mese, grazie anche a un testimone e analizzando le immagini riprese dalle telecamere di quel giorno, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a risalire al pirata.

Tra l’altro, anche perché sulla propria vettura aveva segni compatibili con un investimento. E’ stato quindi chiamato al comando dove ha incassato la denuncia.