Palazzolo, famiglia non ha notizie del figlio. Ultima segnalazione a Verona

(red.) Dallo scorso 7 marzo la famiglia di Marco Turrini, 28enne di Palazzolo, non ha notizie del congiunto. Per questo motivo la madre ha lanciato una segnalazione al programma tv Chi l’ha visto? che ha rilanciato la richiesta di cercare il giovane. E ora l’attività di ricerca ha raggiunto Verona dove il 28enne sarebbe stato visto per l’ultima volta.

In particolare, alla mensa dei frati del Barana. Il giovane, colpito anche da problemi di debiti, viveva da solo da due anni. Lo scorso novembre era entrato in una comunità, ma da quel momento la famiglia non ha avuto più notizie di lui. L’ultima segnalazione risale allo scorso 15 marzo, sempre nel veronese, quando era in compagnia di un altro giovane in un parco ed erano stati allontanati da un agente delle forze dell’ordine.