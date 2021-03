Paratico, incendio sul tetto al locale del custode del Consorzio Fusia

(red.) Nella notte tra martedì 23 e ieri, mercoledì 24 marzo, è divampato un incendio sul tetto di un locale in via Molino a Paratico, sulla sponda bresciana del lago d’Iseo, usato dal custode come sede del Consorzio Roggia Fusia. Le fiamme si sono accese intorno alle 2,30 nel momento in cui proprio il custode stava dormendo, ma è riuscito a svegliarsi raggiungendo l’esterno e mettendosi in salvo.

Mentre il fuoco era visibile nel buio della notte vicino alla diga che separa il lago d’Iseo e il fiume Oglio, sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco in azione con varie squadre. L’intervento di spegnimento, con la protezione della strada da parte della Polizia locale, è andato avanti fino a quasi all’alba.

Ma non si è potuto fare nulla per evitare che i 150 metri quadrati di tetto venissero bruciati e il locale è stato dichiarato inagibile. Secondo la ricostruzione, un surriscaldamento alla canna fumaria dovuto a una stufa avrebbe innescato il rogo.