Capriolo e Paratico, pezzi di vetro, chiodi e rami sui percorsi bike

(red.) I territori franciacortini e del lago d’Iseo tra Capriolo e Paratico, nel bresciano, sono toccati da sentieri frequentati dagli appassionati di mountain bike. Ma evidentemente a qualcuno il loro passaggio non piace per nulla.

Tanto che proprio in quei percorsi sono emersi cocci di vetro, di bottiglie, chiodi e rami. Sono stati gli stessi ciclisti amatoriali a segnalare questi episodi e a denunciarli. E non è la prima volta che in quei terreni compaiono ostacoli per gli appassionati delle due ruote.