Coccaglio, alimentari fuorilegge: multe ai clienti e al negoziante

(red.) Sotto il Monte Orfano, comune di Coccaglio, venerdì la Polizia locale ha comminato una multa pesante a un artigiano alimentare con negozio in paese. All’esterno gli agenti hanno controllato e sanzionato alcuni clienti che stavano consumando panini e bevande nei pressi del locale, cosa vietata. Spostatisi all’interno dell’esercizio, i poliziotti hanno rilevato gravi violazioni igienico sanitarie nelle stanze dedicate alla lavorazione del cibo.

Alcuni alimenti erano privi dell’etichetta con le informazioni di legge, come la data di scadenza. C’erano buste non sigillate, sono stati trovati carne e surgelati appoggiati sul banco a una tempoeratura non adatta per la conservazione e nei pressi di cestini dei rifiuti senza coperchio. I pavimenti erano scivolosi e alcune attrezzature sporche. Mancavano il cartello con gli orari di apertura e i prezzi esposti delle bibite in vendita. Le violazioni hanno prodotto un verbale pesante, con sanzioni per 6.500 euro. Inoltre tutto è stato trasmesso all’Ats per i provvedimenti del caso.