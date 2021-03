Rovato, vende profumi e orologi di marchi falsi: Polizia lo ferma

(red.) L’altro giorno, giovedì 11 marzo, gli agenti bresciani della Polizia locale di Rovato erano impegnati in un consueto servizio di pattuglia sul territorio nel momento in cui hanno osservato il rischio di un assembramento verso un’auto parcheggiata vicina a un supermercato in via Primo Maggio. Si trattava di un 30enne che stava vendendo profumi e orologi a prezzi molto scontati e di marche contraffatte.

Per non rischiare di essere beccato, teneva la merce nascosta nel bagagliaio per poi mostrarla ai clienti che attirava. Ma davanti a lui si sono presentate anche le forze dell’ordine. Con precedenti per truffa e di fronte al fatto che non aveva alcuna autorizzazione per vendere quei prodotti, il giovane si è visto sequestrare la merce e poi allontanato.

Ma ha anche incassato una sanzione di 3 mila euro e un’altra multa per il mancato rispetto delle misure anti-Covid che vieta il trasferimento tra Comuni. Un episodio molto simile era successo lo scorso 8 marzo a un venditore abusivo di fiori e mimose a Capriano del Colle.