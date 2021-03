Rovato, si brucia la vecchia (ma è vietato). Si muovono i carabinieri

(red.) Ai residenti della frazione di Lodetto a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, non sembrava vero di assistere al classico rogo della vecchia dell’altra sera, giovedì 11 marzo, a metà quaresima. Anche perché in questo periodo pandemico, soprattutto con il territorio bresciano più colpito e in vista della zona rossa da lunedì 15 marzo, ogni iniziativa del genere e a rischio assembramento era vietata.

Eppure l’oratorio della frazione l’ha proposta bruciando il pupazzo su dei pezzi di legno. E all’evento, invitato, si è presentato anche il sindaco Tiziano Belotti. Qualcuno, visto il rogo, ha allertato i vigili del fuoco, mentre i carabinieri giunti sul posto hanno accertato le responsabilità. Non è escluso che arrivino dei provvedimenti sul mancato rispetto delle misure anti-contagio.