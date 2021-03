Gussago, dà fuoco alla casa dei vicini dopo lite: condanna a 5 anni

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 8 marzo, un uomo di 55 anni residente in via Pinidolo a Gussago, in Franciacorta, è stato condannato dal tribunale di Brescia a 5 anni di reclusione in carcere e al versamento di una provvisionale di 100 mila euro divisa tra due vicini. L’uomo era accusato di aver dato fuoco all’abitazione in ristrutturazione dei vicini di casa nel giugno del 2018. E sembra che quel fatto sia stato innescato dai dissidi del 55enne che non avrebbe voluto pagare dei lavori nelle parti comuni.

Per quel motivo, come gli inquirenti avevano ricostruito, l’uomo aveva dato fuoco e solo l’intervento dei vigili del fuoco era stato determinante per non provocare conseguenze peggiori. E a portare al 55enne era stato un video ripreso da una telecamera in cui si vedeva l’uomo che si allontanava mentre l’edificio andava in fiamme.

Per quell’episodio era finito ai domiciliari e nel processo ha ricevuto una condanna maggiore rispetto alla richiesta dell’accusa. Oltre alla detenzione di cinque anni, dovrà pagare i 100 mila euro di provvisionale tra la proprietaria dello stabile andato in fiamme e il marito.