Pisogne, auto fuori strada in via Manella: 47enne portato in ospedale

(red.) Nel pomeriggio di ieri, domenica 7 marzo, un uomo di 47 anni è rimasto vittima di un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, in via Manella a Pisogne, sull’alto Sebino bresciano. Il conducente alla guida di una Mazda stava percorrendo la strada quando, pochi minuti prima delle 17, avrebbe perso il controllo per motivi da chiarire. Così facendo è uscito di strada colpendo un cartello e andando in testa-coda, ma per fortuna senza coinvolgere nessun altro mezzo o pedone.

Di fronte al pericolo che fosse successo qualcosa di grave all’autista, subito sono scattati i soccorsi in codice rosso facendo muovere sul posto un’ambulanza da Lovere, oltre ai carabinieri della stazione di Artogne per ricostruire la dinamica. In seguito il quadro sanitario del 47enne si è ridimensionato in un più tranquillo codice verde e con il trasferimento all’ospedale di Lovere. Seri i danni all’auto uscita fuori strada.