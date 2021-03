Castrezzato, assembramento di giovani davanti al market. Tutti multati

(red.) E’ un comportamento assolutamente da evitare in questo periodo di pandemia con la terza ondata in corso, ma soprattutto fa più rumore perché avviene nel primo paese bresciano che poche settimane fa era finito in zona rossa a causa dell’esplosione dei nuovi casi, in larga parte connessi alla variante inglese.

Nelle ore precedenti a sabato 6 marzo, come dà notizia Bresciaoggi, le forze dell’ordine sono dovute intervenire nei pressi di un supermercato a Castrezzato dove una decina di giovani non rispettavano le minime misure di distanziamento.

Per questo motivo sono stati tutti identificati e sanzionati con 400 euro ciascuno. Ricordiamo che Castrezzato era stato posto in zona rossa dal 17 al 24 febbraio prima di approdare all’arancione scuro di tutta la provincia di Brescia e insieme ad un’altra serie di misure già disposte dal Comune.