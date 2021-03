Ospitaletto: partono i lavori per il rifacimento del campo sportivo dell’oratorio

(red.) Dopo la convenzione tra il comune di Ospitaletto e la parrocchia S. Giacomo Maggiore di Ospitaletto per il rifacimento del campo sportivo dell’oratorio San Giovanni Bosco da sabbia in erba sintetica, ora il progetto può prendere il via a seguito dell’approvazione con delibera di giunta comunale del 18 febbraio 2021: si tratta di un nuovo campo da calcio in manto in erba artificiale e per un importo complessivo di 160 mila euro.

Il nuovo impianto – informa una nota – consentirà il regolare gioco da calcio per squadre da 7 e i gioco su due campi per squadre da 5 giocatori. I lavori avranno una durata di 90 giorni e nel mese di marzo è prevista l’aggiudicazione delle opere per poi dare inizio ai lavori. L’accordo tra parrocchia e comune di Ospitaletto prevede anche la realizzazione del fabbricato degli spogliatoi i cui progetti sono in fase avanzata e verranno conclusi ed approvati per il mese di marzo. I lavori rientrano nell’Accordo di programma tra il comune di Ospitaletto e la società Sevat scarl, in regime di committenza ausiliaria integrale.