Rogo tra Iseo e Covelo, in fiamme un camion di ghiaia

(red.) Traffico in tilt e una nube densa di fumo nero, ma per fortuna nessuna vittima. E’ questo il bilancio dell’incendio che nel pomeriggio di questo lunedì ha mandato letteralmente in fumo un camion carico di ghiaia che stava transitando all’altezza della rotonda che da Iseo porta alla frazione di Covelo, scendendo dalla discesa dello svincolo della tangenziale del Sebino in direzione di Pilzone.

Sul posto i Carabinieri, la Polizia Stradale e i vigili del paese che hanno subito bloccato il traffico. Anche i Vigili del fuoco, naturalmente, intervenuti per spegnere l’incendio con due autopompe.

Dalle prime indicazioni sembra che le fiamme abbiano preso origine dal sistema frenante del mezzo, forse surriscaldato dalla discesa, che ha fatto divampare il fuoco coinvolgendo la cabina, dalla quale per fortuna l’autista è riuscito ad allontanarsi prima che il rogo divampasse con forza. E’ illeso, ma se l’è vista brutta.