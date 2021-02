Vaccino anti-Covid nei paesi critici, oggi si decide per altri 24 Comuni

(red.) In queste ore intorno a sabato 27 febbraio attraverso il sito internet attivato dalla Regione Lombardia, i cittadini dai 60 ai 79 anni residenti negli otto Comuni ritenuti prioritari lungo il Sebino e l’Oglio per la campagna di vaccinazione anti-Covid si stanno prenotando. E come è noto, sono solo i primi paesi a essere interessati dalla somministrazione come primo argine contro il dilagare del coronavirus, soprattutto nella sua variante inglese.

Sono 103 i Comuni bresciani ritenuti prioritari e ieri, venerdì 26 febbraio, in occasione della visita ai due poli attivati a Chiari e Iseo, il consulente della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha annunciato che entro oggi, sabato 27, dovrebbero essere decisi altri 24 Comuni che saranno interessati. E i cui cittadini potranno ricevere le loro dosi già dalla fine della prossima settimana e quindi per altri 30 mila compatibilmente con le dosi al momento disponibili. Per quanto riguarda i poli di Chiari e Iseo si parla di almeno 4.500 dosi al giorno da inoculare e completando gli otto Comuni più critici entro la prossima settimana.

Tutto questo, collegato alla nuova strategia lombarda di iniettare al momento la prima dose per assicurare una protezione di circa tre mesi e porre un primo argine alla diffusione del virus. Dall’Asst della Franciacorta fanno sapere di aver vaccino 2.088 soggetti over 80 nei due centri attivi di Chiari e Iseo e in una struttura periferica di Cremignane. Ma l’attività prosegue anche oggi, sabato 27, mentre domani, domenica 28 febbraio, dovrebbero arrivare anche diverse dosi del vaccino Moderna per avviare da lunedì 1 marzo la campagna di vaccinazione tra gli over 60.