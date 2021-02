Siviano di Montisola, paura tsunami dalla frana di Tavernola (Bg)

(red.) Si respira preoccupazione e soprattutto c’è allerta in una parte di Montisola, l’isola bresciana che “guarda” verso la sponda bergamasca, a causa di una frana che avanza di un centimetro al giorno a Tavernola, nella sponda orobica. Si tratta di 2 milioni di metri cubi di materiale che rischia di finire nel lago d’Iseo provocando un effetto tsunami proprio verso Montisola.

La zona più interessata è quella di Siviano e del porto dove abitano una ventina di famiglie, tutte a confronto ieri, venerdì 26 febbraio, con il Comune. E su questo fronte in prefettura a Brescia sempre ieri si è svolto un primo tavolo dopo l’allestimento di un centro di coordinamento dei soccorsi che coinvolge tutte le realtà competenti.

Il Comune di Montisola ha stabilito che in caso di emergenza il campanile di Siviano suonerà come allarme, mentre i cittadini dovranno raggiungere il campo sportivo, più elevato in quota rispetto al porto. Per quanto riguarda i soggetti in difficoltà, in caso di bisogno saranno aiutati dall’amministrazione. Nel frattempo la situazione viene monitorata.