Capriolo, aggredisce la madre che non gli presta denaro: denunciato

(red.) L’altro pomeriggio, giovedì 25 febbraio, i carabinieri e i soccorritori sono dovuti intervenire a Capriolo, nel bresciano, dove una donna di 70 anni si era rifugiata nel negozio di una parrucchiera vicino alla propria abitazione in seguito alle ferite riportate in un’aggressione. A colpirla più volte al volto e alle braccia era stato il figlio 40enne con il quale la pensionata aveva sempre dei problemi di convivenza.

E giovedì è scattato l’ultimo episodio quando la madre, cercando di allontanare il figlio di casa, questo l’ha colpita. Tra l’altro, il 40enne è noto alle forze dell’ordine dopo aver già incassato una denuncia per danneggiamento aggravato contro un’auto della Polizia locale che gli aveva sequestrato la vettura non assicurata.

L’uomo, forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’altro giorno ha aggredito di nuovo la madre – poi medicata in ospedale – di fronte al diniego di dargli del denaro. Lui ha incassato una denuncia a piede libero per maltrattamenti in famiglia e in attesa di un provvedimento di allontanamento, mentre la madre al momento è in casa di parenti.