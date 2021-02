Gussago, Polizia locale all’inseguimento di un’auto rubata

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 24 febbraio gli agenti bresciani della Polizia locale di Gussago sono stati impegnati in un paio di interventi per garantire la sicurezza sul territorio. Per esempio, si sono imbattuti in alcuni ragazzini che maneggiavano fuochi pirotecnici a loro vietati. A quel punto gli operatori sono risaliti al negozio che aveva venduto loro quei fuochi, in realtà rivolti solo ai maggiorenni, per poi procedere con la denuncia del titolare.

In un’altra circostanza, invece, nella frazione di Navezze la municipale si è mossa dopo aver ricevuto l’allerta per il transito in paese di un’auto non assicurata. Il conducente della vettura, risultata rubata pochi giorni prima a Piacenza, alla vista degli agenti è fuggito innescando un inseguimento. La corsa si è poi interrotta in un’altra via dove l’autista ha abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi tra i campi vicini. L’auto è stata poi restituita ai legittimi proprietari.