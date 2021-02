Capriolo, ciclista urtato da un carro funebre: soccorso in elicottero

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 22 febbraio, un uomo di 56 anni in sella alla sua bicicletta è stato vittima di un investimento avvenuto sulla strada provinciale 469 in territorio di Capriolo, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo dopo le 17,15 quando sembra che il ciclista si stesse muovendo nella stessa direzione di un carro funebre.

A un certo punto quest’ultimo mezzo avrebbe urtato l’uomo in bicicletta e che è poi caduto in un campo lungo la strada. Il conducente del veicolo si è fermato per prestare la prima assistenza e facendo intervenire sul posto l’automedica, un’ambulanza da Capriolo, l’elicottero e i carabinieri di Adro. Il 56enne, ferito ma non gravemente, è stato imbarcato sul velivolo diretto in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia.