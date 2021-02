Coronavirus a scuola, a Gussago tre classi in quarantena a Casaglio

(red.) Il trend del contagio da Covid-19 nelle sue diverse varianti, soprattutto quella inglese, è in rialzo tra i giovani anche per quanto riguarda la nostra provincia di Brescia. Tanto che ogni giorno, a fronte di studenti che possono tornare in classe, altri invece sono costretti a restare a casa in quarantena e soggetti alla didattica a distanza. Per quanto riguarda Gussago, in Franciacorta, dove si erano verificate delle situazioni del genere, si va avanti con il chiaro e scuro.

Per esempio, nella frazione di Ronco dove la scuola è chiusa fino al 28 febbraio, gli studenti (con i loro genitori) e il personale sono stati invitati a sottoporsi a tamponi di massa prima del rientro. Ma in un’altra frazione, quella di Casaglio, invece, il Comune ha annunciato la quarantena di tre classi dell’elementare e l’attivazione della didattica a distanza. All’interno di ogni classe è stato trovato un soggetto positivo e sembra che il piccolo focolaio sia derivante anche da qualche comportamento irresponsabile dei genitori che accompagnano i figli a scuola nonostante la presenza di alcuni sintomi.

Dal punto di vista scolastico, da oggi, sabato 20 febbraio, dovranno restare chiusi per due settimane anche l’istituto superiore “Serafino Riva” di Sarnico e “Ivan Piana” di Lovere dove fanno lezione anche numerosi bresciani. Per tutti le lezioni saranno solo a distanza.