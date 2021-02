Sale Marasino, imprenditore trovato senza vita. Era stato condannato

(red.) Non ha retto al peso della condanna che aveva subito solo la settimana precedente per fatture false con 7 anni e mezzo di reclusione da scontare. Ieri, giovedì 18, un imprenditore di 59 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Sale Marasino, sul lago d’Iseo: ha lasciato un biglietto per scusarsi con la famiglia di quel gesto estremo.

L’uomo stava scontando gli arresti domiciliari nell’ambito di una vicenda giudiziaria derivante dai numerosi filoni dell’inchiesta Leonessa. Da una parte per le fatture false legate a operazioni inesistenti e per le quali era stato condannato e dall’altra per la corruzione nei confronti di due agenti della Guardia di Finanza. L’imprenditore suicida avrebbe dovuto affrontare proprio anche questo secondo capitolo della sua vicenda giudiziaria.