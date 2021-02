Palazzolo, lite in famiglia: madre e figlia finiscono in ospedale

(red.) L’altra sera, lunedì 15 febbraio, all’interno di un’abitazione di Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano, si è consumata una lite familiare innescata da un marito e padre aggressivo. Tra marito e moglie indiani si è alzata la voce, ma in seguito anche le mani e tutto davanti alla loro figlia piccola. A quel punto la donna, una 27enne, ha chiesto l’intervento dei carabinieri che sono riusciti in tempo ad evitare conseguenze più drammatiche.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza che ha trasportato madre e figlia all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per farsi medicare le lievi lesioni subite. Entrambe sono state poi dimesse e la donna ha denunciato ai carabinieri il marito violento. A questo punto si cercherà di capire se per l’uomo arriveranno provvedimenti.