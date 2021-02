Terremoto (leggero) sul lago d’Iseo

(red.) Un terremoto ha colpito nel tardo pomeriggio di martedì 16 febbraio il lago d’Iseo, con epicentro sulle montagne alle spalle della sponda bergamasca. La scossa, non violentissima è stata sentita in tutti i comuni costieri del Sebino intorno alle 18,41. Sono arrivate telefonate alle forze dell’ordine e anche ai Vigili del fuoco.

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato un un sisma di magnitudo 2.3 a circa 2 chilometri di profondità nel territorio di Viadanica, in provincia di Bergamo. Per ora non si segnalano danni alle abitazioni né presone ferite.