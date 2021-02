Incidente fuori dalla galleria: traffico in tilt per due ore sul Sebino

(red.) Lo scontro di alcuni veicoli all’uscita della galleria della statale 510 che, scendendo dalla Valcamonica, collega Iseo con Provaglio e arriva fino alla Mandolossa, ha creato ingorghi alla circolazione nella parte bassa del lago d’Iseo.

L’incidente si è verificato intorno alle 15,30 del pomeriggio di questa domenica 14 febbraio, ma per fortuna non ha provocato gravi danni alle persone e solo un 18enne è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Iseo per accertamenti.

l blocco del traffico ha però causato intasamenti sia sulla Sebina orientale, sia su tutte le strade della parte bassa del lago d’Iseo, visto che erano molti ad aver scelto la giornata di sole, anche se fredda, per fare una passeggiata in riva al lago o nella Franciacorta. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco che si sono occupati dei mezzi coinvolti e la Polizia Stradale per i rilievi.