Erbusco, dai lavori in piazza emerge cisterna del Medioevo

(red.) Da Erbusco, in Franciacorta, nel bresciano, emergono nuove testimonianze storiche del passato. Nella frazione di Zocco, dove sono in corso i lavori per riqualificare piazza Paolo VI, al di sotto è stata trovata una cisterna in muratura risalente al Medioevo.

Si tratta di una cisterna che probabilmente veniva usata per la raccolta delle acque piovane con cui alimentare le fontane del paese e prima che arrivasse l’acquedotto. In ogni caso la scoperta archeologica non ferma i lavori che vanno avanti in vista di un restyling della piazza. Dove si trova proprio il pozzo si sta pensando a una copertura in vetro.