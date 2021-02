Rovato, a bordo strada vende profumi farlocchi: sanzionato

(red.) Pochi giorni fa, sabato 6 febbraio, un giovane è finito nei guai a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, per commercio abusivo di prodotti contraffatti. In particolare, di profumi che aveva spacciato come originali, ma in realtà erano solo delle copie. E per cercare di evitare i controlli, il soggetto alla guida della sua auto accostava lungo la strada proponendo la merce nel baule ai clienti che riusciva ad attirare.

L’attività del cittadino napoletano, domiciliato nel bresciano, è andata avanti fino a quando non è finita sotto i radar della Polizia locale. L’uomo da tempo vendeva quella merce abusiva in quella zona della provincia e già era finito nei guai per lo stesso motivo. In due circostanze si era piazzato a Cazzago San Martino e Castrezzato ed era riuscito a fuggire senza farsi beccare.

Ma non ha ottenuto lo stesso effetto positivo sabato mattina quando si è visto arrivare gli agenti nel parcheggio di un’area commerciale. Qui si è visto sequestrare i profumi farlocchi e dare una sanzione di 3 mila euro.