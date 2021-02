Adro, incendio doloso in ex scuole dove è emersa discarica

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 febbraio, i vigili del fuoco di Palazzolo sono stati chiamati a compiere un intervento di spegnimento di un incendio divampato all’interno del vecchio complesso scolastico di Adro, in Franciacorta, nel bresciano. Si tratta proprio della sede dove erano stati posti i sigilli da parte della procura dopo aver scoperto una discarica abusiva formata da amianto e non solo.

La sensazione dei carabinieri e di chi indaga è che le fiamme siano state appiccate in modo doloso da qualcuno. L’allarme è scattato intorno all’ora di cena quando i residenti nella zona di via Lazzaretto hanno segnalato il fumo provenire dallo stabile. L’incendio per fortuna non ha raggiunto il cumulo di rifiuti, mentre ai vigili del fuoco, oltre allo spegnimento delle fiamme, è spettata anche la verifica dell’agibilità.