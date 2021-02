Escursionisti dispersi sul Guglielmo recuperati dopo una notte al gelo

(red.) Si è concluso all’alba di venerdì 5 febbraio l’intervento di ricerca e recupero di due escursionisti mantovani, dispersi sul Monte Guglielmo dalla giornata di giovedì, nel versante di Zone. Stavano rientrando da un’escursione quando hanno perso l’orientamento e si sono trovati in difficoltà. La centrale della Soreu Alpina ha allertato i soccorsi; sono intervenuti una decina di tecnici del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), Stazione di Breno della V Bresciana e i Vigili del fuoco, presente anche il sindaco di Zone. I soccorritori li hanno localizzati; a causa della visibilità ridotta per la presenza di nebbia in pianura, dove ci sono le basi di elisoccorso, non è stato però possibile arrivare con l’elicottero nel punto in cui si trovavano.

I tecnici sono saliti da due versanti diversi e li hanno avvistati, a poco più di un chilometro di distanza. Si trovavano al di là di una zona valanghiva, con canali molto impervi da attraversare, per di più in notturna. Hanno quindi atteso l’arrivo di un’altra squadra. Due tecnici del Soccorso alpino sono però riusciti ad aggirare questi canali e a raggiungerli, verso l’una e mezza della notte tra giovedì e venerdì. Accertato che erano in buone condizioni, si è deciso di non portarli a valle a piedi, perché non erano degli esperti di montagna e il ritorno avrebbe richiesto diverse ore, in un ambiente difficile. Sono quindi stati messi in condizioni tali da affrontare al meglio la notte. All’alba, c’è stato un nuovo tentativo da parte degli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ma permanevano condizioni non favorevoli e quindi, siccome in quota, a livello locale, la visibilità era buona, un elicottero di Elimast li ha raggiunti e portati in salvo.