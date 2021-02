Pontoglio, gestore e clienti sull’uscio del bar dopo le 18: multati

(red.) Hanno dovuto passare due volte i carabinieri, la prima per far capire al barista e ai suoi clienti che stavano facendo i controlli sugli orari di chiusura dei locali, ma visto che i cinque non si muovevano, la seconda volta è stato per multarli.

Nella serata di lunedì 1° febbraio una pattuglia del Radiomobile della compagnia carabinieri di Chiari ha messo i sigilli a un locale del centro di Pontoglio e ha sanzionato i quattro avventori che, insieme al proprietario, consumavano indisturbati le bevande appena acquistate sull’uscio dell’esercizio commerciale.

A nulla è valso un primo passaggio dei militari a bordo dell’autoradio per sensibilizzare i consumatori a disperdere l’assembramento.

Il comportamento recidivo ha convinto i carabinieri a sanzionare i cinque per violazione della norma che impone il divieto della consumazione delle bevande all’aperto dopo le ore 18 e ad imporre in via cautelativa la chiusura del locale per cinque giorni.