Gussago, con Smart Polis più competenze per la cittadinanza digitale

(red.) Con il progettto Smart Polis il comune di Gussago vuole favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e delle imprese garantendone la piena cittadinanza digitale. “Smart Polis “, informa una nota, “è stato ideato dal municipio di Gussago in collaborazione con Smae – Università degli studi di Brescia e Centro studi Socialis e si occupa della diffusione delle competenze di base e dell’inclusione digitale per permettere a tutti di godere a pieno dei diritti di cittadinanza. All’interno del progetto SmartPolis, si è sviluppato un percorso di formazione anche per la Pubblica amministrazione finalizzato a dotare il personale di competenze utili per governare sfruttando le potenzialità offerte dal digitale e per poter anche supportare al meglio la cittadinanza e i processi di innovazione”.

“L’amministrazione comunale”, prosegue il documento, “vuole costituirsi soggetto attivo nella lotta contro il divario digitale potenziando e differenziando le proprie iniziative di alfabetizzazione e formazione digitale rivolte alle varie fasce di popolazione attraverso argomenti che sono centrali per la vita di cittadini e delle imprese; per questo sta organizzando una serie di corsi come modalità di inclusione digitale. Il ‘cittadino digitale’, a tutte le età, usa le tecnologie per accedere alle informazioni, per fruire di servizi sempre più avanzati e per cogliere le opportunità che il digitale offre nel suo territorio”.

“Smart Polis rappresenta una grande opportunità per i cittadini, i professionisti e le imprese, ma anche per noi della pubblica amministrazione”, sottolinea Giulia Marchina assessore alla Partecipazione del comune di Gussago. “Il compito di noi amministratori pubblici è anche quello di promuovere percorsi di educazione digitale alla nostra cittadinanza”.

Dopo quelli riservati al personale del Comune, il primo appuntamento pubblico è in programma l’11 febbraio alle 20,30 con gli artigiani (per aderire inviare una mail a ufficiourp@comune.gussago.bs.it).

Il progetto Smart Polis mira ad accrescere nel comune di Gussago le competenze digitali attraverso azioni mirate rivolte alla cittadinanza, agli esercenti, agli artigiani e alle imprese e alla Pubblica Amministrazione. Ecco il piano della formazione che si concluderà a giugno 2021.

Webinar sulla cybersecurity rivolto ad imprese e artigiani

Ciclo di conferenze sulla digitalizzazione

Formazione per i dipendenti comunali

Formazione dedicata ai genitori con figli 0-6 anni

Formazione dedicata ai genitori con figli 7-11 anni

Formazione dedicata ai genitori con figli 12-18 anni

Percorso dedicato ai commercianti

Webinar sui servizi comunali digitali

Attività specifica per avvicinare gli anziani ai servizi digitali

Laboratorio digitale per bambine/i 7-11 anni

Laboratorio digitale per ragazze/i 12-18 anni

“Questo progetto offre ai cittadini, ai professionisti e alle imprese di compiere una svolta verso il mondo digitale”, commenta Giovanni Coccoli, sindaco di Gussago. “Investire sulla formazione significa ridurre il divario di competenze che avvertiamo nella nostra comunità. Fa parte del nostro progetto iniziale ed abbiamo cominciato prima con l’Hub Gussago ed il suo sportello telematico per proseguire con lo Spid. Dopotutto siamo riusciti ad essere il primo comune in Lombardia ed il sesto in Italia a rilasciare l’identità digitale ai propri cittadini. Il nostro intento è quello di proseguire di gran passo verso una trasformazione che possa coinvolgere tutti”.