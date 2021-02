Gussago, 28enne in bicicletta travolto da un furgone in rotonda

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 1 febbraio, la provinciale 510 che in quel punto di Gussago, in Franciacorta, nel bresciano, prende il nome di via Enrico Fermi, si è verificato un incidente stradale tra un furgone e un giovane in bicicletta. E’ successo intorno alle 14 nella zona industriale del paese quando sembra che il van si stesse immettendo nella rotonda lungo la provinciale.

Ma così facendo ha travolto il 28enne che si muoveva sulla due ruote e facendolo finire a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi, mentre il furgone si è fermato per prestare la prima assistenza. Sul posto si è mossa l’automedica seguita da un’ambulanza della Croce Rossa di Brescia e insieme alla Polizia locale per ricostruire la dinamica. Il giovane, che ha riportato diverse contusioni, è stato condotto in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.