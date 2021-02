Palazzolo, caso di paratifo all’asilo. Ats attiva protocollo sanitario

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 1 febbraio sono emersi alcuni momenti di apprensione a Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano, a causa dell’emersione di un caso di paratifo all’interno di un asilo. Dei fatti dà notizia il Giornale di Brescia. E’ successo all’asilo “Gianni Rodari” della frazione di Mura dove uno studente ha avvertito dei sintomi che hanno portato la famiglia a rivolgersi al pediatra.

Così hanno scoperto che non si trattava per fortuna di Covid, ma comunque di una forma del batterio della salmonella che ha innescato la febbre nel piccolo. Subito è stata allertata l’Ats di Brescia che ha fatto partire il protocollo sanitario per tutti gli altri bambini della stessa sezione.

In realtà, saranno solo monitorati e potranno continuare a frequentare l’asilo mentre l’unico bambino colpito dalla febbre resterà a casa fino alla guarigione. Le altre misure anti-Covid già applicate hanno di fatto azzerato la possibilità che le altre sezioni siano entrate in contatto con il bambino.