Coccaglio, anziana vicina da incubo patteggia un anno

(red.) Da Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano, arriva una vicenda di liti condominiali e atti persecutori che è approdata anche in tribunale. In particolare, una signora anziana per un anno avrebbe perseguitato alcune famiglie di vicini residenti in un complesso di villette gridando di notte, ma anche lanciando insulti e operando danneggiamenti.

Una situazione che ha persino indotto una delle famiglie a trasferirsi in un altro paese per la difficoltà a sostenere quella convivenza. Una condotta continua che ha portato a una situazione esasperante, tanto da far cambiare le abitudini. Di quei numerosi episodi si erano fatti carico i carabinieri di Cologne che avevano raccolto la denuncia. La donna ha patteggiato una pena a un anno di reclusione, ma pena sospesa essendo incensurata.