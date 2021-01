Travagliato, falsifica e cancella multe: ex vicecomandante condannato

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 28 gennaio, il tribunale di Brescia ha condannato a 2 anni e mezzo di reclusione e al pagamento di 10 mila euro come risarcimento del danno di immagine l’ex vicecomandante della Polizia locale di Travagliato Enrico Salvaderi. Le accuse nei suoi confronti erano quelle di abuso d’ufficio e falso per aver falsificato e cancellato decine di multe agli amici e conoscenti per importi che andavano dai 27 ai 70 euro per eccesso di velocità e divieto di sosta.

L’uomo, tra l’altro, in seguito a questa condotta era stato licenziato. Insieme a lui alla sbarra c’era anche il comandante della Polizia locale di Roccafranca e operativo in quel periodo a Travagliato, ma è stato assolto.

L’indagine era stata molto più ampia e aveva fatto finire nel mirino sei agenti della Locale e tre carabinieri per fatti commessi dal 2012 al 2015. L’inchiesta aveva portato l’ex comandante della Polizia locale di Travagliato a patteggiare, mentre gli altri giudicati in rito abbreviato erano stati assolti.