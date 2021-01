Pontoglio, lancio di sassi contro l’auto. Si indaga su un debito di droga

(red.) I carabinieri bresciani del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari stanno ricostruendo i contorni di un fatto accaduto nei giorni precedenti a mercoledì 20 gennaio a Pontoglio. Proprio ai militari si è rivolto un tunisino dicendo di aver sorpreso un connazionale che stava colpendo la sua auto con un lancio di pietre provocando diversi danni.

Nel momento in cui si è avvicinato all’autore, questo gli avrebbe puntato una pistola e minacciato per chiedergli denaro. Il tunisino vittima non ha potuto fare altro che denunciare il caso ai carabinieri raggiungendo l’abitazione di quello che lo aveva minacciato.

Sembra che i due facciano parte di un giro di sostanze stupefacenti, mentre nella casa dell’uomo che lanciava pietre – poi arrestato – sono stati trovati diversi cellulari e uno storditore elettrico. Si sta cercando di capire se quell’azione di danneggiamento e tentata estorsione siano legate a un debito di droga.