Traghetti Sulzano-Monte Isola: variazioni dal 22 al 26 gennaio

(red.) Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea del lago d’Iseo, informa i viaggiatori che a causa dei lavori di posa delle tubazioni per l’acquedotto tra Sulzano e Monte Isola commissionati dalla società “Acque Bresciane”, il servizio di linea e i traghetti nella tratta Iseo-Sale Marasino-Monte Isola, subiranno delle variazioni a partire da venerdì 22 gennaio e fino a martedì 26 gennaio.

In particolare, per quanto riguarda i servizi traghetto Sulzano-Peschiera e Sale M.-Carzano:

1) dalle 04:50 di venerdì 22 gennaio alle ore 04:50 di domenica 24 gennaio il servizio traghetto Sulzano-Peschiera verrà totalmente sospeso. Contemporaneamente verranno modificati sia gli orari delle corse traghetto tra Carzano e Sale M., con sostanziale raddoppio del numero di corse svolte, sia gli orari delle corse notturne a chiamata, effettuate esclusivamente tra Carzano e Sale Marasino con motonave in sosta a Sale Marasino. Verrà, inoltre, attivato un servizio sostitutivo TPL via terra gratuito con autobus tra Sulzano e Sale M., a cura di Brescia Trasporti, con partenze indicative dalle due località ogni 15 minuti circa (gli orari delle partenze sono disponibili on line e saranno affissi su apposite paline alle fermate degli autobus);

2) dalle ore 04:50 di domenica 24 gennaio alle ore 24:00 di martedì 26 gennaio il servizio traghetto Sulzano-Peschiera verrà riattivato con i consueti orari agli scali “Peschiera 3” e “Sulzano 2”;

3) alle ore 04:50 di domenica 24 gennaio sarà ripristinato il consueto orario dei traghetti tra Sale M. e Carzano;

4) alle ore 00:00 di lunedì 25 gennaio sarà ripristinato il regolare servizio notturno a chiamata tra Sulzano, Peschiera M., Carzano e Sale M.;

5) alle ore 00:00 di mercoledì 27 gennaio il traghetto Sulzano-Peschiera riprenderà il servizio con approdi regolari, ai pontili “Peschiera 1” e “Sulzano 1”.

Per il servizio di linea, invece, è programmato un orario ad hoc da venerdì 22 gennaio a martedì 26 gennaio con sospensione delle fermate presso le località di Peschiera e Sulzano.

Vista l’applicazione della didattica a distanza negli Istituti scolastici superiori, continueranno a non essere effettuati i collegamenti tra Predore e Iseo; verranno mantenuti, invece, i transiti da Iseo, Sensole, Tavernola, Siviano, Carzano e Sale M. sebbene con orari leggermente modificati rispetto agli attuali per impossibilità di effettuare il giro dell’isola.