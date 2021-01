Erbusco, dai lavori a un distributore emerge un’antica via romana

(red.) Il territorio provinciale di Brescia non manca mai di destare delle sorprese che riportano al passato. In questi giorni intorno a lunedì 18 gennaio nei pressi della rotonda Bonomelli a Erbusco, in Franciacorta, sono in corso i lavori per rifare una stazione di servizio. E al di sotto, dopo una serie di altri resti archeologici di cui la Soprintendenza era già stata informata, è emersa anche una vecchia strada romana e poi usata anche nel Medioevo. Ne dà notizia il Giornale di Brescia.

E non è escluso che si tratti della vecchia via Gallica che collega la zona proprio a Brescia città. Tra l’altro in via Milano, durante i lavori in corso di A2a, erano emersi dei cippi miliari e con tanto di intestazioni da studiare. L’attuale ritrovamento a Erbusco potrebbe essere collegato a quello cittadino.