Provaglio, comune e AQM creano “La Bussola” del mercato del lavoro

(red.) L’Amministrazione Comunale di Provaglio d’Iseo, in collaborazione con AQM s.r.l., a partire dal mese di gennaio 2021 intende offrire ai propri cittadini un servizio riguardante le politiche attive del lavoro. A tal fine è stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta Comunale il progetto “La Bussola: orientiamoci nel mercato del lavoro”.

Si tratta della creazione di un percorso partecipato che prevede due campi d’azione, uno di orientamento rivolto ai giovani ancora coinvolti in percorsi di studio e il secondo ai disoccupati in cerca del primo lavoro o di una ricollocazione nel mondo del lavoro. Il progetto Bussola servirà quindi ad orientarsi in un mondo del lavoro in continuo cambiamento e a favorire le scelte formative e professionali che le persone compiono durante la vita.

AQM srl, avvalendosi della collaborazione di due agenzie per il lavoro (APL) Adecco e GiGroup, sarà l’elemento catalizzatore del progetto e attraverso la creazione di uno sportello virtuale, metterà a disposizione un supporto informativo e metodologico per coloro che necessitano di un aiuto nel progettare o riprogettare la propria vita professionale.

Rappresentando un’eccellenza nell’ambito dei servizi tecnici alle imprese, accreditata dalla Regione Lombardia per la formazione del personale e dei giovani, azienda al servizio delle aziende, AQM favorirà l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro; grazie al lavoro dello sportello le richieste/offerte di lavoro verranno orientate in modo efficace e congruente con il contesto socio-economico e territoriale nel quale giovani e disoccupati vivono. Formazione, orientamento e riqualificazione sono i termini cardine del progetto sperimentale che per la prima volta vedrà la collaborazione di un Ente pubblico, il Comune, di una Società consortile, AQM e di partners privati, le agenzie di promozione del lavoro.

Il progetto avrà ricaduta principalmente sui residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo. “Orientarsi nel mondo del lavoro oggi è molto diverso da quello che succedeva anche solo dieci anni fa – sostiene Vincenzo Simonini, Sindaco del Comune di Provaglio. Il progetto “La Bussola: orientarsi nel mercato del lavoro” permetterà ai datori di lavoro che a volte non sanno con esattezza di quali figure professionali avrebbero necessità di avere proposte occupazionali giuste al momento giusto e a chi è alla ricerca di un’occupazione di indagare sulle proprie capacità, di formarsi, e di mettersi a disposizione.”

“Per giovani e meno giovani sarà un’occasione snella per capire meglio e cogliere le esigenze del mondo del lavoro che non è assolutamente povero d’occasione d’impiego ma, al contrario, chiede competenze nuove e classiche strutturate in modo contemporaneo, all’insegna di un fil rouge che deve collegare in un unicum di conoscenze-abilità-professionalità ad ogni livello lavorativo” afferma Gabriele Ceselin, CEO e GM di AQM srl.

Lucia Pezzotti, Vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Provaglio che ha seguito in prima persona tutte le fasi di stesura del progetto afferma che “nonostante il 2020 sia stato un anno di emergenza, siamo lieti di essere riusciti a dar vita ad un progetto che oltre a valorizzare il carattere strategico della partecipazione del Comune in AQM srl, si pone l’obiettivo di promuovere il legame tra le istituzioni e le attività produttive presenti sul territorio, attraverso un servizio rivolto ai cittadini provagliesi”.

Partecipare è semplice, il sito del Comune di Provaglio d’Iseo nell’apposita sezione in homepage ( https://bit.ly/3qh8GTe ), a partire dal prossimo 15 gennaio, conterrà tutte le informazioni necessarie.