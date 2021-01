Palazzolo, evade dai domiciliari e cade dal monopattino. In manette

(red.) Un incidente alla guida del monopattino con il quale si stava muovendo ha fatto finire ancora più nei guai un 23enne senegalese residente a Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo nel tardo pomeriggio di martedì 12 gennaio quando il giovane è uscito con il mezzo elettrico in via Mazza, ma a un certo punto è caduto sbattendo la testa.

Chi ha notato il ragazzo a terra ha allertato i soccorsi facendo arrivare sul posto le ambulanze. Ma per fortuna le condizioni del 23enne non erano gravi e il diretto interessato ha rifiutato di essere portato in ospedale. In seguito gli agenti della Polizia locale hanno compreso il motivo: il 23enne non poteva nemmeno uscire di casa perché costretto agli arresti domiciliari.

Nonostante la giovane età, aveva un passato legato a spaccio, furti, un’altra evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato quindi portato al comando e di nuovo arrestato. Nel processo per direttissima di ieri il 23enne ha chiesto riti alternativi e l’udienza è stata rinviata al 29 gennaio. E intanto dovrà restare ai domiciliari.