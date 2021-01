Coccaglio, ubriaco tampona un’auto: via la patente e veicolo sequestrato

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 13 gennaio un uomo di 50 anni residente a Cortefranca, in Franciacorta, nel bresciano, è finito nei guai dopo aver tamponato un’auto lungo la strada che da Coccaglio porta verso Chiari. Alla guida della sua Bmw non si è accorto che la Jeep che lo precedeva stava rallentando e così l’ha colpita.

Per fortuna non si sono registrati feriti e i danni sono stati limitati, ma si è reso comunque necessario l’intervento della Polizia locale per ricostruire la dinamica. E’ stato quello il momento in cui gli agenti, come da prassi, hanno voluto valutare lo stato psicofisico del 50enne. E si è notato che in corpo aveva 2,10 grammi di alcol, oltre quattro volte il limite consentito. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e si è visto ritirare la patente e sequestrare l’auto.