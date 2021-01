Verdi, Marcello Cordovani coordinatore Sebino-Franciacorta

(red.) Dopo il coordinamento provinciale dei Verdi-Europa Verde del lago di Garda e della Bassa bresciana, si è costituito nella Provincia di Brescia il coordinamento provinciale dei Verdi-Europa Verde Sebino-Franciacorta. Il ruolo di coordinatore è stato affidato a Marcello Cordovani di Provaglio d’Iseo, imprenditore del settore del turismo.

“Una forza politica”, afferma un comunicato stampa della Federazione dei Verdi-Europa Verde Brescia, “che rinasce e si rinnova per incidere sulla scena politica locale. Una politica sempre meno rappresentativa dei bisogni dei cittadini e delle cittadine e sempre più inadeguata e impreparata alle sfide per un futuro che deve essere prima di tutto compatibile con la nostra stessa vita”.

“Vogliamo partire proprio dai territori, dalle problematiche locali per impostare un nuovo modo di far politica”, prosegue la nota. “Sfruttando la forza e l’entusiasmo delle persone che credono in un altro modello di sviluppo e che vedono nel Bene Comune la priorità assoluta per ogni tipo di azione politica.” Le parole sono “pragmatismo, obiettivi chiari e realizzabili e metodo partecipativo”.

“Il territorio del Lago d’Iseo e della Franciacorta, già provato da un indiscriminato consumo di suolo e dalla conversione alla monocultura della vite, è oggi più che mai al centro delle mire speculative di soggetti che operano nel silenzio delle istituzioni politiche locali, quando non con l’appoggio diretto delle amministrazioni comunali. Il coordinamento Europa Verde Sebino-Franciacorta nasce per dare voce a tutti quei cittadini che vogliono cambiare questa situazione, conciliando sviluppo e sostenibilità a vantaggio di tutti e non dei soliti noti, in un’ottica di vera sovracomunalità”.