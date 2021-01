Passirano, cinquantenne disoccupato spacciava cocaina

(red.) Sulla carta disoccupato, in realtà un lavoro ce l’aveva, anche se illegale: spacciava cocaina. A mettere fine al suo business sono stati i carabinieri di Passirano che lo hanno fermato mentre passava la dose a un cliente. L’uomo, un cinquantenne residente in paese, aveva in tasca quattro bustine di coca e 140 euro frutto, secondo i militari che lo hanno ammanettato, della sua attività illegale.

Durante la perquisizione della sua residenza i carabinieri hanno recuperato mille euro che gli sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato dal magistrato e per il cinquantenne è stato disposto l’obbligo di firma.