Palazzolo, lite e botte in famiglia: arrivano carabinieri e soccorsi

(red.) Ieri mattina, martedì 5 gennaio, i carabinieri bresciani della stazione di Palazzolo sono stati impegnati in un intervento all’interno di un’abitazione del paese franciacortino a causa di una lite in famiglia. Sembra che lo scontro sia partito nel momento in cui un familiare ha contestato a un altro, un anziano affetto da malattia, di usare pericolosi attrezzi.

A quel punto, tra l’altro in un periodo pandemico che ha purtroppo acuito gli scontri in famiglia a causa dell’obbligo di restare in casa, si sono scatenate le botte. Una situazione che ha portato ad allertare i militari a intervenire – non la prima volta in quella casa – insieme alle ambulanze. Nessuno è rimasto ferito e la situazione si è poi riappacificata.