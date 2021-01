Lago d’Iseo, Quinn dopo Christo. Mani che sollevano un globo

(red.) Il lago d’Iseo, dopo essere finito sotto i riflettori mondiali nel 2016 nel momento in cui 1,2 milioni di persone hanno camminato in due settimane sulla passerella in acqua tra Sulzano e Montisola grazie a Christo, ora si affaccia una nuova sfida. Un’idea che potrebbe far riaccendere le luci sul lago, anche dopo questo periodo di pandemia che ha messo in ginocchio, tra i vari settori, anche il turismo. Lorenzo Quinn, 55 anni nato a Roma e figlio dell’attore premio Oscar Anthony, sabato 2 gennaio ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video rendeering (qui disponibile) su una nuova opera alla quale intende lavorare.

Quinn, tra l’altro, ha collaborato con Venezia nel costruire le mani che spuntavano dalla laguna per sorreggere Ca’ Sagredo sul Canal Grande e anche nel 2019 alla Biennale con altre mani a formare un ponte. Ora l’artista ha scelto il lago d’Iseo, dopo che l’idea era già emersa due anni fa. L’opera – “You are the world” il tema scelto – sarà posizionato di fronte alle Palafitte di Sulzano e rappresenta una serie di mani che emergono dal lago per sorreggere un grande globo terrestre.

Proprio dalle Palafitte partirà una passerella che si muoverà al di sotto dell’opera e per concludersi con una piattaforma. In vista dell’installazione, lo stesso artista con il Comune stanno lavorando alla ricerca di fondi, da raccogliere anche online, mentre si sta anche cercando di risolvere il problema della concessione delle Palafitte in quanto struttura demaniale.