Tetto in fiamme, danni per una palazzina a Sonvico di Pisogne

(red.) Poco dopo mezzogiorno di sabato i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Darfo e di Lovere sono intervenuti a Sonvico, frazione di Pisogne sulla strada della Val Palot, per domare l’incendio del tetto di un condominio. L’allarme è stato lanciato dai passanti che hanno cercato di avvisare gli abitanti, due ragazzi che stavano passando nella zona qualche giorno di vacanza.

In tre ore di lavoro i Vigili del fuoco hanno circoscritto l’incendio mettendo in sicurezza la struttura. Le fiamme purtroppo hanno lesionato oltre 1600 metri quadrati di tetto e la copertura è considerevolmente danneggiata. Molti danni anche per i due appartamenti ricavati nella mansarda, che sono stati dichiarati inagibili. Gli altri tre appartamenti del condominio, non abitati, hanno subito solo lievi danni.