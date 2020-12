Iseo, auto fuori strada precipita in un giardino. Illesa la conducente

(red.) Ieri pomeriggio, mercoledì 30 dicembre, una donna di 50 anni è rimasta illesa in un incidente stradale avvenuto in via Covelo a Iseo, nel bresciano. E’ successo intorno alle 17 quando la conducente alla guida di una Mercedes ha perso il controllo all’altezza di una curva. Così facendo è uscita di strada precipitando nel giardino di un’abitazione privata sottostante.

L’impatto ha coinvolto la parte anteriore del veicolo che ha abbattuto anche un tavolino e alcune sedie in pietra. Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco di Brescia che hanno raggiunto il luogo dove l’auto era precipitata.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Iseo, un’ambulanza e l’automedica. L’automobilista è stata soccorsa in codice giallo e trasportata all’ospedale Civile di Brescia. In ogni caso, le sue condizioni non sono preoccupanti.