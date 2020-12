Adro, stroncato mentre spala la neve. Muore imprenditore di vini

(red.) E’ stato probabilmente colto da un infarto mentre stava spalando la neve intorno alla tenuta di Adro, in Franciacorta, nel bresciano. Così ieri mattina, martedì 29 dicembre, è morto all’età di 54 anni Marcello Monzio Compagnoni. Era un volto noto nell’ambito della produzione di vini, prima in provincia di Bergamo con il Valcalepio e poi anche in Franciacorta.

Nel 1995 aveva fondato la cantina che prende il suo nome, prima a Nigoline di Corte Franca e poi ad Adro. Ieri mattina è stato colto da un improvviso malore mentre stava pulendo dalla neve i dintorni della propria cantina e ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. L’uomo e imprenditore, che non era sposato, lascia i fratelli Eugenio, Elisabetta e Giovanni.