Palazzolo, fugge dopo ribaltamento in auto e si presenta alla Polizia

(red.) Si è risolto nell’arco di poche ore un “giallo” che aveva colpito la comunità di Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano. Tutto era successo nel momento in cui, nel primo pomeriggio di sabato 19 dicembre, un giovane alla guida di una Hyundai Atos si era ribaltato percorrendo la provinciale 469 di San Pancrazio e finendo con la vettura contro un cartello.

Il mistero si era infittito quando altri testimoni e passanti subito dopo non avevano però visto nessuno nell’abitacolo e denunciando il fatto alla Polizia locale. In seguito si è scoperto che il 20enne, per fortuna uscito senza particolari ferite dall’incidente, aveva avvisato la madre che poi, con un carro attrezzi, aveva fatto rimuovere il mezzo.

Di fronte al fatto che non si trovasse l’automobilista, è stato il giovane conducente ieri mattina, domenica 20 dicembre, a presentarsi al comando della municipale per spiegare come si erano verificati i fatti.